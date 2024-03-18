السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق صيدلية عمدا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بوضع النار عمدا وحرق إحدى الصيدليات المملوكة لورثة المجنى عليهم "ا.ا.ع" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بوضع النار عمداً وإشعال النيران في إحدى الصيدليات المملوكة لورثة المجنى عليه بسبب خلافات بين الطرفين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.