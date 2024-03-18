الرعد يزلزل سماء الإسكندرية فى آخر نوات الشتاء وتقلبات حتى الأربعاء.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم تقلبات جوية شديدة وزلزل البرق والرعد سماء المحافظة مع هطول الأمطار الغزيرة، وسادت أجواء شتوية باردة مع انخفاض فى درجات الحرارة، وسجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى .

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من انقلاب فى حالة الطقس حتى الأربعاء القادم ، حيث تضرب الإسكندرية نوة " الشمس الكبرى" بأمطار و رياح جنوبية شرقية مع انخفاض فى درجات الخرارة لتعود الأجواء الشتوية الباردة تسيطر على طقس الإسكندربة مرة أخرى وقبل مغادرة فصل الشتاء هذا العام .

و حذرت هيئة الارصاد الجوية من أن اليوم الاثنين ،يشهد هطول أمطار متوسطة بنسبة حدوث ( 60% تقريبا)، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.



و أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة،مع نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



وغدا الثلاثاء ، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث (30% تقريبا) ، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



و تستمر تلك الأجواء الممطرة حتى يوم الأربعاء، حيث هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



