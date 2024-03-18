الرئيس الأوكرانى: بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد والانتخابات تفتقر إلى الشرعية

وكالات

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد واصفا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها"محاكاة" تفتقر إلى الشرعية، بحسب سكاى نيوز.

وقال زيلينسكى فى كلمة مسائية مصورة "الدكتاتور الروسى يحاكى انتخابات أخرى" مشيرا إلى أن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد".

وأضاف "لا توجد شرعية في محاكاة الانتخابات هذه... هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي. هذا ما يتعين علينا ضمانه".

يذكرأن، قال البيت الأبيض إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه فى السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه"، بحسب سكاى نيوز.

وأغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات فى جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 80% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاى خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكى 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.