اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: هناك أطفال يموتون جوعا فى غزة لعدم وصول المساعدات

الإثنين، 18 مارس 2024 07:03 م
الخارجية الأمريكية: هناك أطفال يموتون جوعا فى غزة لعدم وصول المساعدات بلينكن
كتب محمد شرقاوى

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قالت الخارجية الأمريكية إن هناك أطفال يموتون جوعا في قطاع غزة لأن المساعدات لا تصل إليهم. 

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الطائرات الأمريكية أسقطت جوا على قطاع غزة حوالي ٥ أطنان من المواد الغذائية والمياه، مضيفة: نعمل على الوصول إلى اتفاق هدنة يسمح بعودة المحتجزين ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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