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الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على فتاة بالمعصرة

الإثنين، 18 مارس 2024 04:27 م
الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على فتاة بالمعصرة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في المعصرة بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.
 
كشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليها، أثناء وجودهما في محله لشراء بعض المسلتزمات.
 
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
 
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
 
 
 
 






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جريمة التعدى عل فتاة

جنايات القاهره

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