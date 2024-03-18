التحالف الوطنى: نستهدف توزيع 350 ألف وجبة و200 ألف حقيبة غذاء بــ17 محافظة

سوهاج محمود مقبول

تواصل مؤسسة صناع الحياة ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمها لأهالينا خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم، تشمل أعمال "مطبخ الخير"، لإنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المحافظة، بالإضافة إلى توزيع كميات كبيرة من الحقائب الغذائية وتقديم مساعدات فى المجال الطبي وكسوة عيد الفطر.

ضمن أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك تواصل مؤسسة صناع الحياة نشاطها عبر "مطبخ الخير " لإنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يستهدف توزيع ما يزيد عن ثلاث مائة وخمسين ألف وجبة فى سبع عشرة محافظة بالإضافة إلى توزيع مائتى ألف حقيبة غذائية بمختلف محافظات مصر عبر مؤسسه صناع الحياة.

الفعاليات تشمل أستهداف خمسة آلاف أسرة توفر لها المؤسسة كسوة عيد الفطر، مع توفير مستلزمات طبية وأتاحة عدة جلسات للغسيل الكلوى.