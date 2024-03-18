اليوم السابع
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الإثنين، 18 مارس 2024 12:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض يعلق على فوز فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية الروسية

الإثنين، 18 مارس 2024 12:12 ص
البيت الأبيض يعلق على فوز فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية الروسية جو بايدن
وكالات

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قال البيت الأبيض إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه فى السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه"، بحسب سكاى نيوز.

وأغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات فى جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 80% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاى خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكى 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

 







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