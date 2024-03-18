البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 6.34% بختام جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 29091 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 35074 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.3% ليغلق عند مستوى 12398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 6284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة.