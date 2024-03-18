البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بتداولات 2.6مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 30184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 36390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 12860 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 6546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.95% ليصل إلى مستوى 9381 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 7347 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 32 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثتين، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وبنك البركة مصر، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومصر للألومنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والدلتا للسكر، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبنك كريدي اجريكول مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما تم إيقاف تداول أسهم: أوراسكوم للتنمية مصر، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وطاقة عربية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والتعمير والاستشارات الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.995 مليون وثيقة بدلًا من 2.985 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 16 ألف سهم، 140 ألف سهم، 45.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 323.7 ألف سهم، 310 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 252 سهم، 5 آلاف سهم، 60 سهمًا، 14 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 2000 سهم، 550 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 96.4 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على بيع جزئي أو كلي لحصة المساهمة المملوكة لشركة "كابو" في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" على أن يتم إجراء تقييم من إحدى مكاتب التقييم المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية للقيمة العادلة للسهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للفنادق، عن إجراء سدادات معجلة 179.8 مليون سهم عن باقي رصيد الشريحة الثانية والبالغة 188 مليون جنيه والفوائد المستحقة عليها وإقفالها بالكامل، وإجراء سدادات معجلة بمبلغ وقدره 2.9 مليون جنيه من الرصيد المتبقي من الشريحة والفوائد المستحقة عليها البالغة 20 مليون جنيه، ليبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة مبلغ 628 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء الشركة أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورق المالية خلال جلسات التداول، كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء ذاتيًا من موارد الشركة.