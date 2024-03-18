تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 30523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 37000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 13004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 6739 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 9622 نقطة.