الأم المثالية بالمنوفية تحدت مرضها بالسرطان بعد وفاة زوجها وربت أبنائها

المنوفية - محمد فتحى

قالت أميمة طلعت السيسى البالغه من العمر 64 عاما ، إنها تلقت خبر حصولها على الأم المثالية من اليوم السابع، وأنها سعيده جدا لأن لقب الأم المثالية جاء بعد تعب كبير مع زوجى وأبنائى.

وأضافت الحاصلة على الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال بكلية التجارة، وكانت تعمل مدير إدارة بجامعة الدلتا التكنولوجية، حتى خرجت على المعاش منذ 4 سنوات، وكان كل هدفى أن يكون أبنائى فى أفضل الكليات، وحدث ذلك بالفعل بفضل الله ثم تعبى معهم.

وتشير الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، لدى 3 من الأبناء أحمد 35 عاما ويعمل طبيب صيدلى بالخارج ، أنس 30 عاما ويعمل مهندس بترول ، إبتهال طبيبة أسنان ، تعبت كثيرا من أجلهم لأن والدهم توفى منذ عام 2009 ، والذى كان يعمل مدرسا بإحدى الدول العربية بمرض السرطان ، وبعدها قررت بذل مزيد من الجهد لتوفير كافة إحتياجات أبناء لكى يستكملو دراستهم دون شعر بفقد والدهم والذى ضحى من أجلهم لتوفير كافة إحتياجتهم.

وتوضح أميمة طلعت ، أنها سافرت مع زوجها لمدة 5 سنوات لعمله بإحدى الدول العربية كمدرس ، وبعدها قررت العودة إلى مصر ، لكى أكون بجوار أبنائى، لاستكمال دراستهم فى كليات القمة الطب والهندسة، حتى إنتهو من دراستهم ، ثم حصلت على الدراسات والعليا بكلية التجارة .

وتوضح أميمة ، أنها مريضه بمرض السرطان وهى تستكمل رحلة علاجها ، مؤكده أنها تدعم جميع مرضى السرطان.