تيسير محمود دهيم الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية لعام 2024

كتب مدحت وهبة

حصلت تيسير محمود دهيم، أرملة، 61 عاما، من محافظة مرسى مطروح على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم، وحاليا بالمعاش.

وفيما يخص الأبناء، فحصل الابن الأول على بكالوريوس خدمة اجتماعية، والأبن الثاني تخرج من الكلية الحربية وقد توفى، الابن الثالث مهندس حاسب آلي ومعلومات.

تعمل الأم مدرسة بإحدى المدارس الحكومية، وتزوجت عام 1985م من موظف بأحد الجهات الحكومية وأنجبت منه 3 أبناء الأول سنة 1985م والثاني عام 1986م، والثالث 1990م وأقامت الأم في بداية زواجها بإحدى المدن ثم انتقلوا إلى محافظة آخري 1994م حيث كان الأبناء في ذلك الوقت الابن الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، والثالث بالروضة.

وكانت الأم تقوم برعاية أبنائها وزوجها وتأدية عملها وكانت حياتهم هادئة حتى عام 2000 بعد ما أصيب الزوج بجلطة في القلب وبدأت رحلة العلاج بمحافظة أخرى، تبعد مسافة كبيرة بسبب عدم توافر هذه التخصصات بالمحافظة المقيمين بها ، وقامت الأم بمساندة زوجها والوقوف بجانبه خلال فترة العلاج فقاموا بعمل عدة عمليات متتالية فبدأت بالقسطرة الاستكشافية حيث وجدوا أن الزوج مصاب بتصلب في الشرايين مما استوجب استمرار عمل القسطرة بصفة دورية لمتابعة الحالة وفي ظل هذه الضغوط ومراعاة الام لزوجها وأبنائها والقيام بعملها حصلت على بكالوريوس العلوم والتربية عام 2001 حيث كانت حاصلة على دبلوم معلمات.

وفي عام 2009 وجد الأطباء ضرورة إجراء عملية بالقلب للزوج نظراً لتدهور حالته الصحية بشكل سريع، ثم إلى عملية زراعة شرايين، حيث انتشرت الجلطات في أماكن مختلفة.

كانت الأم في ظل هذه الأحداث تلعب دورًا رئيسيًا في توفير الدعم والحب والاستمرارية لأفراد الأسرة ومواجهة هذه التحديات والضغوط فكانت تقوم بدورها كام واب في نفس الوقت وتسعى للمحافظة على استقرار الحياة الأسرية وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في رعاية زوجها والاهتمام به والسفر معه بشكل مستمر لاستكمال علاجه والقيام بمهام عملها كمدرسة ،بالإضافة إلى الاهتمام بأبنائها الثلاثة حتى تخرجهم فالأول حصل على بكالوريوس.