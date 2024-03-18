الأم المثالية بالقليوبية: ضحيت بطموحي من أجل أسرتي بعد وفاة زوجي

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت وفاء عواد عبد العزيز حمزة، ابنة قرية شلقان مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، والحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية لعام 2024، أن زوجها توفى منذ ما يقرب من 15 عاما، وتركها ومعها 3 أولاد وهم "أحمد ومحمد ووفاء" منهظ ابن وابنة توأم، وكانوا في ذلك الوقت في الصف الثاني الإعدادي، ومحمد كان في وقت وفاة والده في الصف السادس الابتدائي.

وأوضحت الأم المثالية بالقليوبية، أنها تقدمت بقصة كفاحها لمسابقة الأم المثالية بمكتب التضامن الاجتماعي بالقناطر الخيرية، مشيرة إلى أن زوجها كان يعمل طبيب حر للعلاج الطبيعي وكانوا يعيشون ميسورين الحال إلى أن تعرض إلى ظروف صحية جعلته يحتاج إلى إجراء عملية قلب بمبلغ مالي كبير وتوفى بعدها مباشرة، مشيرة إلى أنها ربت الأولاد بمرتبها فقط وعرض عليها جميع الأقارب من الأب والأم أن يساعدوها في نفقة الأولاد ولكنها رفضت، وبارك الله لهم في مرتبها القليل، وتحملت هي والأولاد ظروف الحياة وأحسنت تربيتهم.

وأضافت، أنها تبلغ حاليا الـ65 عاما، حيث تخرج أحمد وأصبح نقيب مهندس وتزوج، وتخرجت وفاء وأصبحت طبيبة علاج طبيعي وتزوجت، ومحمد أنهى بكالوريوس الزراعة، وتستعد لأن تزوجه أيضا لتكمل رسالتها في الحياة.

واستطردت، أنها تخلت عن أحلامها وطموحها بأن تستكمل الدراسات العليا في إدارة الأعمال وجامعة عين شمس التي كانت قد حصلت عليها أثناء حياة زوجها ولكنها آثرت أن تربي الأولاد وتعلمهم عن نفسها على أن تكمل تعليمها وبالفعل قدرها الله ووقف معها إلى أن أوصلتهم إلى بر الأمان متمنية لهم ولكل مصر وأهلها.