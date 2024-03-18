اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 11:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتفقد مخالفات البناء وتبوير الأراضى على الرياح التوفيقى ببنها

الإثنين، 18 مارس 2024 11:32 ص
محافظ القليوبية يتفقد مخالفات البناء وتبوير الأراضى على الرياح التوفيقى ببنها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية شملت المرور على طريق الرياح التوفيقي بنها كفر شكر، وذلك لمتابعة ورصد عدد من مخالفات البناء أو تبوير الأراضي بغرض إقامة منشآت غير مرخصة كمعارض وورش للسيارات أو إقامة كافيتريات بالمخالفة، بالإضافة إلى رفع السيارات التي تستخدم كعربات لبيع المشروبات الساخنة وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية على الطريق.
 
وخلال الجولة، وجه بفحص بعض ملفات المنشآت التي تقدمت بطلب للتصالح لدراسة قانونيتها وتسريع الإجراءات للتعامل معها سواء بالإزالة في حالة عدم قبول ملف التصالح أو بتقنين وضعها في حالة استيفائها شروط التصالح، كما وجه المحافظ خلال جولة اليوم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الارضي التي تم تبويرها بغرض إقامة منشآت تجارية غير مرخصة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المنشآت على الطرق العامة.
 
كما وجه الهجان، بإزالة الإشغالات الموجودة المتواجدة أسفل كوبري الرياح التوفيقي، مشددا على ضرورة التواجد بشكل دائم ومستمر من قبل الأجهزة التنفيذية لمنع أي تعديات على حرم الطريق.
 
وتابع المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها عند مفارق طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث تم الانتهاء من بلاط الانترلوك  طوزراعة أشجار النخل ونباتات الزينة لتكون متنفسًا للمواطنين وواجهة حضارية للمدينة.
 
وشدد الهجان، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، مؤكدا على سرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
 
IMG-20240318-WA0007
محافظ القليوبية يتفقد مخالفات البناء

IMG-20240318-WA0013
تبوير الأراضى على الرياح التوفيقى ببنها

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

مدينة بنها

طريق بنها كفر شكر

محافظة القليوبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة