فوتوشوب صورة عيد الأم كشف المستور.. أين تختفى كيت ميدلتون؟.. فيديو

رباب فتحي

ضرب طوفان الشائعات العائلة المالكة البريطانية بعد أشهر من الهدوء، إذ عاد الجدل حول الأسرة، وبالأخص كيت ميدلتون، وفى يناير الماضي، كان آخر حديث عن الأميرة أنها أجرت في ذلك الوقت عملية جراحية في البطن، وانقطعت أخبارها.

وقبل أسبوع، نشرت الأسرة صورة لكيت وأطفالها احتفالاً بعيد الأم تناقلتها وسائل الإعلام العالمية الكبرى، قبل أن يحذفها بعضهم بزعم أنها "معدلة رقميا".

واقعة حذف الصور أثارت شكوك واسعة، فاعترفت الأسرة بإجراء تعديلات..وبررت: أردنا أن تظهر بأفضل صورة لكن، مع استمرار غياب كيت عن المناسبات العامة، وترددت شائعات حول إصابتها بغيبوبة.

كما انتشر ادعاء بأن ويليام كان على علاقة بروز هانبري، إحدى صديقات كيت وأن كيت خططت لتركه، وقال مصدر قريب من العائلة المالكة "لا أحد في القصر يعرف الحالة الطبية التي كانت تعاني منها كيت لكن كيت شخصية شفافة للغاية إنها تريد خصوصيتها فقط ولا تريد كل هذه الضجة.

وسط الشائعات المتزايدة، ذكرت صحيفة ديلي ميل الأثنين أن كيت ظهرت في متجر محلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن ما نشرته الصحيفة ، لم يتضمن أي صور أو مقاطع تثبت ذلك فهل اختفاء كيت طبيعي.. أم أن هناك مكروه أصابها ؟!