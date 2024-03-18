الأمم المتحدة: لن نشارك أو ندعم أى عملية للنزوح القسرى للفلسطينيين من رفح

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أكد جيمى ماكجولدريك منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية أن المنظمة الدولية لن تشارك أو تدعم بأى شكل من الأشكال أي عملية للنزوح القسرى من رفح، مشيرًا إلى أن عدد السكان فى منطقة رفح بدأ فى الانخفاض بسبب الخوف من عملية عسكرية إسرائيلية هناك .



مسؤول الأممم المتحدة أضاف فى مؤتمر صحفى ( عبر الفيديو ) اليوم الإثنين فى جنيف، أن المنظمات الانسانية تعمل فى بيئة يشوبها عدم اليقين ولايمكنها التخطيط لأي عملية إنسانية لأبعد من 48 ساعة على الأكثر.

وقال ماكجولدريك أن هناك حاجة إلى زيادة الطرق والمعابر لإيصال المساعدات إلى غزة بما فى ذلك شمال القطاع، ولفت إلى أن المنظمة تعمل للتوصل إلى استخدام لميناء أسدود لإيصال المساعدات لداخل غزة بسرعة، وشدد على أن 200 شاحنة مساعدات يوميا لن تكون كافية لتوفير الاحتياجات الحالية .



وقال إن الإنزال الجوى للمساعدات أو عن طريق البحر لايمكن أن يكونا بديلا لإيصل المساعدات عن طريق البر، وإنما يمكن استخدامها فقط لزيادة المساعدات، وقال المسؤول الأممى فى رد على سؤال للصحفيين - بشأن المرفأ الذى تنتوى بعض الدول إعداده على شاطئ غزة لإيصال المساعدات – إنه لا يعلم الحاجة لبناء مرفأ بحرى على شاطئ غزة برغم وجود ميناء أسدود، ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدات المكدسة فى العريش بمصر، مشددًا على أن المنظمة الدولية لا ترى أن هذه المستلزمات تشكل خطرا على الإسرائيليين .



المسؤول الأممى حذر من وجود مجاعة مرتقبة فى غزة بحلول شهر مايو المقبل، وذلك إن لم يتم التدخل بسرعة، وطالب ماكجولدريك بزيادة كميات الأغذية إلى غزة بما فى ذلك الشمال، وحث على فتح كافة الطرقات والمعابر، وزيادة قدرات القطاع الخاص لزيادة شاحنات المساعدات إلى 500 شاحنة مساعدات كل يوم