الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة لسكان غزة

كتبت: هند المغربي

تصدر لجنة مراجعة المجاعة بتصنيف الأمن الغذائي تقريرا خلال أسبوع حول الوضع في قطاع غزة، حيث حذرت فرق الأمم المتحدة على الأرض منذ فترة طويلة من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة بسبب عدم السماح بدخول ما يكفي من الإمدادات إلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفق تحذيرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تم تصنيف سكان غزة بالكامل - 2.2 مليون شخص - في مستوى الأزمة في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل أو أسوأ، وهي أعلى نسبة من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، التي سجلتها مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل على الإطلاق لأي منطقة أو بلد.

وقال المسؤول الأممي : "نقول إن هناك مجاعة عندما تجتمع 3 شروط في منطقة جغرافية محددة، سواء كانت بلدة أو قرية أو مدينة أو حتى دولة وهي ان هناك 20 % على الأقل من السكان في تلك المنطقة يواجهون مستويات شديدة من الجوع،و 30 % من الأطفال في نفس المكان يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم، كما تضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط. هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10,000 يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10,000 يوميا".

ووفق البرنامج الأممي أن المجاعة هي مصطلح تقني، يشير إلى مواجهة السكان سوء التغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء.