استطلاع: تدنى شعبية ماكرون بعد تصريحاته حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

أحمد علوى

كشف استطلاع للرأى أجراه معهد "إيفوب (IFOP)" (معهد الرأى العام) تدنى شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد سلسلة تصريحاته حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وبحسب نتائج استطلاع الرأى، لا يحظى النهج الذى يسير عليه ماكرون بدعم إجماعى بين الفرنسيين، خاصة فى ما "يتعلق بشكل أساسى بأوكرانيا ومسألة إرسال قوات إلى هناك".

ووفقا لنتائج الاستطلاع يحظى ماكرون برضا 28% من الفرنسيين وعدم رضا 72%.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأرقام هى الأدنى منذ عام 2013، عندما خطط الرئيس الرابع والعشرون للبلاد، فرانسوا هولاند، للتدخل فى الأزمة السورية.

ورفضا لتصريحات ماكرون شارك عدة آلاف فى تظاهرة احتجاجية، جابت شوارع وسط باريس، ضد توريد الأسلحة إلى كييف وإرسال قوات من الجيوش الغربية إلى أوكرانيا.

وفى نهاية فبراير الماضى، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز فى هذه الحرب".

وفى وقت لاحق، أشار ماكرون، الذى تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن تصريحاته تم النظر فيها بعناية، مضيفا أن باريس ليس لديها حدود وخطوط حمراء بشأن مسألة دعم كييف.