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إنقاذ طفل من بتر يده لإصابته بجرح قطعي بسبب الألعاب النارية فى كفر الشيخ

الإثنين، 18 مارس 2024 11:25 م
إنقاذ طفل من بتر يده لإصابته بجرح قطعي بسبب الألعاب النارية فى كفر الشيخ اسعاف- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب طفل من برج البرلس، بجرح قطعي في اليد اليمني، لانفجار صاروخ ناري، أثناء لهوه مع الأطفال بالألعاب النارية، دون إدراك خطورتها، ما أدى إلى إصابة الطفل بجروح عميقة في يده نتيجة انفجار الصاروخ الناري.

وكان مستشفى برج البرلس المركزي استقبل طفلا يدعى "محمود.ح.م.ا"، لم يتعد عمره 8 أعوام من أبناء مدينة برج البرلس في قسم الاستقبال والطوارئ، مصابًا بجرح عميق في يده اليمنى بادعاء تفجير صاروخ ناري كان يستخدمه للهو في مدينة برج البرلس.

وبعد الفحص الطبي لحالة الطفل تبين إصابته بجرح قطعي نافذ باليد اليمنى نتيجة انفجار الصاروخ، وقرر الدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى برج البرلس المركزي، تجهيز غرفة عمليات المستشفى بشأن اتخاذ اللازم طبيًا حيال الطفل، وإنقاذه من بتر يده بسبب تفجير الصاروخ الناري في يده اليمنى.

وأسفرت عملية التدخل الطبي التي أجراها مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن سرحان، عن إصلاح عضلات المنطقة المصابة حول إصبع الإبهام، وتركيب درنئة داخل الجرح بعمق الجرح، وإجراء خياطة تجميلية.

وأطلقت إدارة مستشفى برج البرلس المركزي تحذيراتها لكل أولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر، وعدم السماح لأطفالهم باستخدام المفرقعات المتنوعة "بومب وشماريخ وصواريخ" المعروفة بالألعاب النارية بغرض اللهو كونها تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الأطفال.







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