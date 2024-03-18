إصابة شخصين إثر انفجار أسطوانة غاز وقت الإفطار بالدقهلية

أصيب شخصين، إثر انهيار جزء من منزل بعد وقوع انفجار بسبب أسطوانة غاز بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وتم نقل مصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع انفجار داخل منزل بقرية دميرة، ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع انفجارداخل منزل عائلة أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى اصابة رجل ونجلته، وبالمعاينة تبين ان الانفجار وقع اثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطبخ بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وتم السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.