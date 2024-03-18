اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم 18 مارس 2024 تسجل استقرارا وعيار 21 بـ 2950 جنيها

الإثنين، 18 مارس 2024 01:29 م
أسعار الذهب اليوم 18 مارس 2024 تسجل استقرارا وعيار 21 بـ 2950 جنيها الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا عند مستوى 2950 جنيها للجرام عيار 21  بدون إضافة مصنعية، وذلك بالتزامن مع استقرار حجم الطلب على الذهب خلال الثلث الأول من شهر رمضان 2024.

أسعار الذهب في مصر: 

عيار 24 يسجل 3377 جنيها.

عيار 21 يسجل 2950 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2533 جنيها.
 
الجنيه الذهب 23640 جنيها.
 
 

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

سجل الذهب أدنى مستوى منذ أسبوع خلال جلسة اليوم عند المستوى 2146 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2155 دولار للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2156 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بعد أن أنهى تداولات الأسبوع الماضي منخفضاً بنسبة 1% ليستمر الذهب في الابتعاد التدريجي عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 8 مارس الماضي عند 2195 دولار للأونصة.
 
الأسبوع الماضي أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع وسط ارتفاع في تكلفة السلع مثل البنزين والمواد الغذائية، الأمر الذي يدل على تماسك التضخم الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع.






الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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