أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. على من تجب نفقة الأب الفقير؟

كتبت أسماء شلبى

"ابنى بعد وفاة والدته استولى على المحل التجاري الذي كان يديره لي، واستمع لتحريض زوجته وأمتنع عن منحي النفقات وأستولى على كل شئ وقاطعني، ورفض التكلف بنفقات ابنتى الصغري التي تعيش برفقتي" كلمات تصف معاناة أب فقد مصدر دخله الوحيد، ووقف يطالب بنفقة أقارب من أبنه أمام محكمة الأسرة، وطالب تنفيذ ما جاء في المادة رقم 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن للآباء والأمهات حق في مال أبنائهم، كما كفل للأبناء حقهم في النفقة من الوالدين.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – ما جاء بقانون الأحوال الشخصية من حقوق والأبوين والأبناء وكبار السن في الحصول على نفقة أقارب تقيهم ذل الحاجة والعوز.

1- تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

2-يجب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا .

3-تشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.

4-مستحقو نفقة الأقارب كلا من الأبوين وآبائهما وأمهاتهماكما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

5-نفقة الأب والأم تستحق لمن اعسر وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها.

6- من كان لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق علي أبائهم ودياً وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .

7-حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس.

9- تنفيذ حكم النفقة المؤقتة يجب أن يتقدم المدعي صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة، استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الحكم بكافة طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.

10- نفقة الحواشي تشمل كلا من الأخت تطالب بها أخيها بنفقة أقارب اذا كانت معسره وتطالب العمات والخالات والأعمام والخيلان، وأبناء الاشقاء بنفقة أقارب مشروطآ بأن لا يكون لهم أبناء ولا يوجد لها أى مصدر رزق أو دخل شهرى، كما يحق لزوجة الأبن إقامة دعوي قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

11-يشترط في المطالبة بنفقة الأقارب أن يكون بين طالب النفقة والملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثان بعضهما البعض.