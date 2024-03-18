أحمد يعقوب يكشف لـ"إكسترا نيوز" أبرز المكاسب من الشراكة المصرية الأوروبية

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب ، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر عبر التعاون مع الإتحاد الأوروبى، ورفع معدل الصادرات المصرية لدول القارة الأوروبية فى إطار استهداف رفع حجم التصدير إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وأوضح أحمد يعقوب ، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القمة المصرية الأوروبية التى عقدت فى القاهرة وأسفرت عن رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، يأتى فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأهم الشركاء التجاريين بما يدعم زيادة التبادل التجارى من 40 مليار دولار حالياً إلى معدل نمو سنوى كبير بعد هذا الاتفاق.

وأشار أحمد يعقوب ، إلى أن حزمة الدعم المالى التى تم الإعلان عنها من الإتحاد الأوروبى وتقدر بـ 7.4 مليار يورو سوف تدعم الموارد الأجنبية لمصر فى السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تولى أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التى تربطها بالاتحاد الأوروبى مما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وأكد أحمد يعقوب ، أن إجراءات توحيد سعر الصرف والصفقات الاستثمارية الكبرى والشراكات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً والإفراج عن سلع بالموانئ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى الآن لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من شأنه يعمل على توفير فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادى وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار أحمد يعقوب ، إلى أهمية الاجراءات الحكومية الأخيرة بشأن توحيد سعر الصرف وتوفير السلع بالأسواق وحزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه والتى تسهم فى دعم الملايين من الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.