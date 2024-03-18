اليوم السابع
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أبرز مهام لجنة الأسرة فى المجمع المقدس للكنيسة.. التوعية ورعاية الأرامل

الإثنين، 18 مارس 2024 02:00 ص
أبرز مهام لجنة الأسرة فى المجمع المقدس للكنيسة.. التوعية ورعاية الأرامل المجمع المقدس فى الكنيسة
كتب محمد الأحمدى

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يعتبر المَجْمع المقدس، الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ومن أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة لجنة الأسرة، حيث تتكون من عدة لجان فرعية وهى لجنة الإعداد للزواج ولجنة المتزوجين ولجنة المسنين ولجنة المرأة.

وتهتم لجنة الأسرة بالإشراف على كل ما يختص بالأسرة المسيحية وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسرى مع تقديم الرعاية للأرامل والمسنين.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس



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