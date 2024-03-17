8 معايير يجب توافرها فى اللحوم قبل شرائها.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه لضمان شراء لحوم سليمة وصحية، يمكن اتباع عدة خطوات بسيطة، هى:

1- أن تكون اللحوم مختومة:

- تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر.

- تختم لحوم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى باللون البنفسجى .

-يحتوى كل ختم على خمس قطع تضم نوع الحيوان، التاريخ، اسم المحافظة، اسم المجزر ، العلامه السرية .

-الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة .

-الختم المربع للحوم البلدية الكبيرة بالمادة ذات اللون الأحمر.

- لحوم الماعز تختم بالختم الأحمر المربع.

- لحوم العوارض تختم بختم ذو احمر ثمانية اضلاع ، والعوارض هى أي حيوان حدث له حادث طارئ أو شارف على الموت دون أن يكون السبب مرضي للإنسان وتباع على أنها لحوم بسعر أقل .

2- لا تشترى اللحوم المعروضة خارج المحل المعرضة للتلوث أو من مصدر غير معلوم وضرورى أن يكون الجزار موثوق فيه، فلا يعقل أن نشترى اللحوم من الأماكن التى تتركها للأتربة وعوادم السيارات بينما نشترى الملابس أو الأحذية المعروضة فى فاترينات.

3- عدم شراء اللحوم المقطعة أو غير المتجانسة فى الشكل أو فى اللون.

4- اللحوم الداكنة اللون والخشنة الملمس أو تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة دليل على كبر عمر الذبيحة.

5- لون اللحوم السليمة يكون وردى ولون الدهن أبيض ناصع كما هو في الجاموس والضأن، ومائل للأصفرار كما هو فى البقرى، أما الفاسدة يكون لونها داكن.

6- اللحمة السليمة متماسكة وملمسها طبيعى، على عكس اللحمة الفاسدة غير متماسكة، فعند الضغط عليها بالأصبع تترك علامة واضحة بالإضافة أيضا إلى ملمسها اللزج وظهور كثيف لمياه مخلوطة بالدم.

7- اللحوم السليمة رائحتها مقبولة ، أما اللحمة الفاسدة نجد ان رائحتها كريهة غير محببة.

8- اختبار ربة المنزل: وهي أن تقوم بتدفئة السكين علي النار وقطع شريحة صغيرة، فإذا تغيرت الرائحة إلي الأسوأ وكانت كريهة و مختلفة عن الرائحة المعتادة فإنها تكون لحوماً غير صالحة، أو يمكن من خلال اختبار اخر من خلال قطع جزء بسيط ووضعه في كمية من المياه، فإذا تلوثت المياه بالدم كان اللحم فاسد.