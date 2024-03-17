7 أفضل حيل للحصول على نوم سليم

فيما يلي بعض النصائح حسب موقع بولد سكاى لمساعدتك في الحصول على أفضل نوم ممكن

1. حافظ على جدول نوم ثابت

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مشاكل متعلقة بالنوم، مثل الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين، ولكن لحسن الحظ، يمكن أن تساعد بعض حيل نمط الحياة في تحسين جودة النوم وتعزيز الصحة العامة بشكل أفضل.

اذهب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يساعد ذلك على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك ويمكن أن يحسن نوعية نومك، تجنب النوم أو أخذ قيلولة طويلة أثناء النهار، لأن ذلك قد يعطل جدول نومك.

2. أنشئ روتينًا مريحًا لوقت النوم

3. تحسين بيئة نومك

4. الحد من التعرض للضوء الأزرق

5. الأكل الواعي من أجل نوم أفضل

6. حافظ على نشاطك خلال النهار

طوّر روتينًا مهدئًا قبل النوم للمساعدة في إرسال إشارة لجسمك بأن الوقت قد حان للاسترخاء، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل القراءة أو أخذ حمام دافئ أو ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق، وتجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم، مثل مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، لأنها قد تتداخل مع قدرتك على النوم.اجعل غرفة نومك مكانًا مريحًا وجذابًا للنوم، حافظ على الغرفة باردة وهادئة ومظلمة، واستثمر في مرتبة ووسائد مريحة، فكر في استخدام آلات الضوضاء البيضاء أو سدادات الأذن لحجب أي أصوات مزعجة قد تزعج نومك.يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك. حاول الحد من تعرضك لهذه الأجهزة قبل ساعة على الأقل من وقت النوم، فكر في استخدام نظارات حجب الضوء الأزرق أو تثبيت تطبيقات تقلل من انبعاثات الضوء الأزرق على أجهزتك.تجنب تناول وجبات كبيرة بالقرب من وقت النوم، لأن ذلك يمكن أن يسبب عدم الراحة وعسر الهضم، مما قد يتعارض مع نومك، فكر في تناول وجبة خفيفة وصحية قبل النوم، مثل الموز أو وعاء صغير من دقيق الشوفان، للمساعدة في تعزيز النوم بشكل أفضل.

النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين نوعية نومك، اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع. - تجنب ممارسة الرياضة بالقرب من وقت النوم، لأنها قد تكون محفزة وتجعل النوم أكثر صعوبة.

7. السيطرة على التوتر والقلق

يمكن أن يتداخل التوتر والقلق مع قدرتك على النوم والاستمرار في النوم، مارس تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق، للمساعدة في تهدئة عقلك قبل النوم.