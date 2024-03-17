هيئة الرعاية الصحية: لدينا أكثر من 5 ملايين ملف طبي إلكتروني

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن اختيار هيئة الرعاية الصحية المصرية كأول نظام رعاية صحية إلكتروني متصل رقميًا بكافة مستوياته في شمال أفريقيا إنجاز جديد للدولة المصرية في مجال التحول للمجتمع الرقمي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال استضافة المؤتمر والمعرض العالمي HIMSS 2024، للدكتور أحمد السبكي، كمتحدث رئيسي في جلسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤتمر، والذي يعتبر أكبر مؤتمر عالمي في تكنولوجيا الرعاية الصحية على مستوى العالم، ومشاركة واستضافة مصر به لأول مرة بعد اختيار هيئة الرعاية الصحية كأول نظام رعاية صحية متصل تكنولوجيًا في شمال أفريقيا، وبحضور كل القادة الصحيين على مستوى العالم، والمنعقد في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر مارس الجاري.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته في الجلسة بالمؤتمر، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، ومجهودات وإنجازات هيئة الرعاية الصحية المصرية في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمبتكرة التي تعزز الراحة والكفاءة وتيسير وصول الرعاية الصحية إلى المواطنين، وتحقيق رؤية مصر في أن تكون واحدة من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك نظامًا صحيًا إلكترونيًا شاملاً يتيح التكامل في دائرة الرعاية الصحية للمرضى، بدءًا من الحجز الإلكتروني وصولاً إلى الخدمات المقدمة في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى المستشفيات، بالإضافة إلى التغذية الراجعة لكافة البيانات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها في المستشفيات إلى الملف الصحي الإلكتروني للمرضى في المراكز والوحدات.

وأضاف السبكي، أن النظام الصحي الإلكتروني لهيئة الرعاية الصحية يحتوي حاليًا على أكثر من 5 ملايين ملف طبي إلكتروني موحد، وأكثر من 63 مليون خدمة مكودة مسجلة طبقًا لنظام الترميز Itchi المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 22 مليون خدمة مكودة طبقًا للنظام الدولي لتصنيف الأمراض والمشاكل الصحية ICD11، والتي تم تسجيلها في قواعد البيانات التابعة للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم إصدار أكثر من 20 مليون وصفة طبية إلكترونية للمرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أشار إلى إتمام أكثر من 2,5 مليون عملية إحالة إلكترونية بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات مسجلة على قواعد البيانات في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية المؤمنة المستضافة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وأعلن السبكي، عن استخدام أحدث أنظمة إدارة المعلومات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مثل نظام إدارة المعلومات الإكلينيكية "HIS" والمعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" والأرشفة الإلكترونية للأشعة "PACS"، كما أكد أنه تم الانتهاء من ميكنة الخدمات في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية بنسبة 100%، وأنه تم الانتهاء من آخر مرحلة في ميكنة المستشفيات بإضافة برنامج ميكنة أقسام الغسيل الكُلوي بالكامل.

وأشار السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول هيئة تستخدم أحدث أنظمة الترميز الدولية ICD11 على مستوى الوطن العربي وأفريقيا بشهادة منظمة الصحة العالمية، كما حصدت الهيئة الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي.

ولفت السبكي، إلى أن هيئة الرعاية تعمل جاهدة للحصول على الاعتماد الدولي لتكنولوجيا الخدمات الصحية HIMSS في منتصف العام الجاري، وتابع السبكي: أن مصر استطاعت تحقيق طفرة نوعية غير مسبوقة في ميكنة الخدمات الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومؤكدًا أن إنجازات الميكنة جاءت انعكاس وبفضل التعاون الوثيق بين الهيئة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات ووأجهزة الدولة المعنية.