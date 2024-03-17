معرض أهلا رمضان فى البدرشين يطرح عبوة زيت الطعام 1 لتر بـ65 جنيها

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، زيت الطعام، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من (السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، واللحوم والدواجن) التي يطرحها يوميًا بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أسعار زيت الطعام في المعرض، الذي يقام في شارع عمرو بن العاص على النحو الآتي: عبوة زيت زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا، عبوة زيت خليط زنة 700 مللي بـ50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ70 جنيهًا بدلًا من 90 جنيهًا، عبوة زيت عباد زنة 650 جم بـ50 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 2.100 جم بـ155 جنيهًا بدلًا من 175 جنيهًا.

وشهدت محافظة الجيزة توسعًا فى إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.