مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب حاصل على دبلوم يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه، بدائرة قسم ثان سوهاج، وذلك على إثر إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع واقعة عقب ورود بلاغ من ناظر محطة سكك حديد سوهاج يفيد بوفاة شاب على إثر إصطدام إحدى القطارات به بدائرة قسم ثان سوهاج وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وبالفحص عقب الإنتقال تبين أنه أثناء قيام شاب يبلغ من العمر 18 سنة حاصل على دبلوم عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه إصطدم به قطار أسوان القاهرة أسوان مما نتج عنه إصابته التي أدوت بحياته تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق لإجراء شئونها حول الواقعة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.

يذكر أن مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج استقبل قبل ذلك شخص يبلغ من العمر 40 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث قطار بمزلقان مصنع قصب السكر بجرجا وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى جرجا العام يفيد بتعرض شخص للإصابة نتيجة إصطدام إحدى القطارات به بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا مما نتج عنه وفاته متأثر بإصابته.

وبالإنتقال والفحص وعقب المعاينة تبين وصول المدعو م . ب . م . ع 40 سنة يقيم الدناقله المنشاه جنوب سوهاج إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث قطار بناحية مزلقان مصنع سكر جرجا وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.