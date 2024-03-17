اليوم السابع
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مستشار النمسا: مصر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبى فى مجالات عديدة

الأحد، 17 مارس 2024 04:28 م
مستشار النمسا: مصر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبى فى مجالات عديدة كارل نيهامر مستشار النمسا
رامى محيى الدين

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قالت كارل نيهامر مستشار النمسا فى كلمته خلال القمة المصرية الأوروبية: أشكر الرئيس السيسي على جهوده تجاه الأوضاع في غزة لا سيما في إجلاء الأجانب من القطاع، ومصر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة.

وأضافت: أولويتنا الحالية إطلاق سراح المحتجزين بغزة، واجدد امتنانى للرئيس السيسي لجهوده في إجلاء الأجانب من غزة، ونحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولى بعدما قامت حماس بهجومها الإرهابى في 7 أكتوبر، وكنا نتمنى أن نحقق هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن قبل رمضان .

 







كارل نيهامر

مستشار النمسا

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




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