مستشار النمسا: مصر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبى فى مجالات عديدة

رامى محيى الدين

قالت كارل نيهامر مستشار النمسا فى كلمته خلال القمة المصرية الأوروبية: أشكر الرئيس السيسي على جهوده تجاه الأوضاع في غزة لا سيما في إجلاء الأجانب من القطاع، ومصر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في مجالات عديدة.

وأضافت: أولويتنا الحالية إطلاق سراح المحتجزين بغزة، واجدد امتنانى للرئيس السيسي لجهوده في إجلاء الأجانب من غزة، ونحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولى بعدما قامت حماس بهجومها الإرهابى في 7 أكتوبر، وكنا نتمنى أن نحقق هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن قبل رمضان .