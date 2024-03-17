مسابقات شطرنج ودورى معلومات فى المهرجان الرمضانى بجامعة قناة السويس

أثنى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على المسابقات المتنوعة، التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، مشيراً إلى أن المهرجان الرمضانى للأسرة يهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الطلابي؛ سعياً إلى نشر الوعى الثقافى بين الطلاب .

والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم، ورفع مستوى المهارات للطلاب، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة، فضلاً عن إشباع ميول الطلاب وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، إلى جانب توثيق علاقات الصداقة بين الطلاب بمختلف الكليات، بإقامة مسابقات دورى المعلومات ودورى الشطرنج، والتى تساهم فى الارتقاء بفكر وثقافة طلاب وطالبات الجامعة.

جاء ذلك ضمن تصريحات الدكتور ناصر مندور حول تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس ل"مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، والذى يُعقد فى الفترة من اليوم الأحد حتى الخميس 17- 21 مارس.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

وقام اليوم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل مبنى الأنشطة الطلابية، حيث تابع مسابقات الشطرنج ودورى المعلومات، ضمن المهرجان الرمضانى للأسرة والذى تشارك به 18 كلية يمثلون جميع كليات الجامعة.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن المسابقات تشمل مسابقات فى حفظ القرآن الكريم، والأحاديث الأربعين النووية، إلى جانب الأنشطة الرياضية المتنوعة من كرة القدم، وتنس الطاولة، والشطرنج، والكرة الطائرة، وكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقة أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، وأفضل ملصق رمضاني، دورى المعلومات.

وعن الجوائز - أوضح الدكتور محمد الباز أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة يحصلون على جوائز مالية، كما يضم " المهرجان الرمضانى " مسابقات فى الألعاب الإلكترونية، وبعض الألعاب الترويحية، وأمسية رمضانية.