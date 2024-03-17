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انطلاق "مهرجان من أجل مصر الرمضانى" بجامعة قناة السويس

الأحد، 17 مارس 2024 01:20 م
انطلاق "مهرجان من أجل مصر الرمضانى" بجامعة قناة السويس الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية-صبرى غانم

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تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس، "مهرجان من أجل مصر الرمضاني"، وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد حتى الخميس 17- 21 مارس. 
 
وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد مصطفي الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر. 
 
وخلال المهرجان الرمضاني، تتنافس الكليات في المسابقات التالية: القرآن الكريم، الأحاديث الأربعين النووية، كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج، الكرة الطائرة، كرة السلة، أفضل قطعة فنية رمضانية من المشغولات اليدوية، أفضل ملصق رمضاني، دوري المعلومات.
ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مسابقة على جوائز مالية.
 
ويتم أيضا تنظيم المسابقات في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب بعض الألعاب الترويحية، بالإضافة إلى أمسية رمضانية.
 
 
 
 






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