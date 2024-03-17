اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 08:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في "أوائل الطلبة"

الأحد، 17 مارس 2024 08:09 م
مدير "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في "أوائل الطلبة" تكريم أحد الطلاب الحاصلين على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم اليوم محمد رمضان غريب، مدير التربية والتعليم بدمياط، طلاب مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة الحاصلين على المركز الأول علي مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة 2024 بحضور سمير الجمل مدير إدارة عزبة البرج وهالة البداوي مديرة المدرسة.
 
ومنح "وكيل الوزارة" شهادات الفوز بالمركز الأول للطلاب مريم ابراهيم صالح وآية محمود موسى وحازم محمد عبد الفتاح ومروان احمد ابو الروس وبسنت طه التوارجي وإيمان مجدي الزاهد ، كما منح وكيل الوزارة شهادات الشكر والتقدير لمديرة المدرسة هالة البداوي ومحمود المهدي عبد الستار ورشا مسعد العوادلي للإشراف على المسابقة متمنياً لهم كل التوفيق والسداد
 
 
تكريم احد الطلاب
تكريم احد الطلاب

تكريم طالبة
تكريم طالبة

 







دمياط

تعليم دمياط

اخبار التعليم

اخبار دمياط




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة