مدير "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول في "أوائل الطلبة"

دمياط معتز الشربيني

كرم اليوم محمد رمضان غريب، مدير التربية والتعليم بدمياط ، طلاب مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة الحاصلين على المركز الأول علي مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة 2024 بحضور سمير الجمل مدير إدارة عزبة البرج وهالة البداوي مديرة المدرسة.

ومنح "وكيل الوزارة" شهادات الفوز بالمركز الأول للطلاب مريم ابراهيم صالح وآية محمود موسى وحازم محمد عبد الفتاح ومروان احمد ابو الروس وبسنت طه التوارجي وإيمان مجدي الزاهد ، كما منح وكيل الوزارة شهادات الشكر والتقدير لمديرة المدرسة هالة البداوي ومحمود المهدي عبد الستار ورشا مسعد العوادلي للإشراف على المسابقة متمنياً لهم كل التوفيق والسداد