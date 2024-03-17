اليوم السابع
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لحظة تاريخية.. رسائل رئيسة المفوضية الأوروبية بالقمة المصرية الأوروبية.. إنفوجراف

الأحد، 17 مارس 2024 06:07 م
لحظة تاريخية.. رسائل رئيسة المفوضية الأوروبية بالقمة المصرية الأوروبية.. إنفوجراف رسائل رئيسة المفوضية الأوروبية

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ترفيع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.

وقالت "أورسولا فون دير لاين"، في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية بقصر الاتحادية اليوم الأحد:" نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.. وسوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة".

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية:

 
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ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية "لحظة تاريخية"

 

التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو

 

غزة تواجه المجاعة والوضع الإنساني الكارثي

 

خالص الشكر لمصر لدعمها دخول المساعدات إلى غزة

 

نعمل مع مصر من أجل سلام دائم على أساس حل الدولتين

 







رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

مصر والاتحاد الأوروبي

غزة

حزمة مساعدات

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




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