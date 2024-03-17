لحظة تاريخية.. رسائل رئيسة المفوضية الأوروبية بالقمة المصرية الأوروبية.. إنفوجراف

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ترفيع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.

وقالت "أورسولا فون دير لاين"، في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية بقصر الاتحادية اليوم الأحد:" نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.. وسوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة".

وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في كلمة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية:

ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية "لحظة تاريخية"

التعاون مع مصر يشهد حزمة بـ 7.4 مليار يورو

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