قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد تسيطر على حريق فى مزرعة نخيل بالخارجة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على حريق محدود شب في مزرعة نخيل شرق مدينة الخارجة، دون إصابات وانتهت قوات الإطفاء من أعمال التبريد بموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد من مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد بإخماد حريق بنطاق مدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة "السبط" شرق مدينة الخارجة أسفر عن تفحم حوالى 50 نخلة.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداد ألسنة النيران للمناطق والمزارع المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.