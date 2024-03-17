الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل حظيرة مواشى بدمياط.. صور

شهدت قرية "شط جريبة" التابعة لمركز دمياط حريق هائل داخل أحد حظائر المواشي، وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد بوقوع حريق هائل التهم عددا من حظائر المواشي وبعض من الأراضي الزراعية المجاورة لها.

وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شركة مركز دمياط رفقة سيارات الإسعاف نحو موقع الحريق، فيما قامت الحماية المدنية بالدفع بأربع سيارت للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية، بينما قامت لجنة من قبل شركة كهرباء شمال دمياط بفصل التيار الكهربي عن المنطقة تحسبا لأية طوارئ.

وجاءت رواية شهود عيان لتؤكد أن ماي كهربي كان وراء اندلاع النيران، مؤكدين أيضا أن الحريق امتد لبعض المساحات الزراعية المجاورة له كما أصاب بعض المنازل المجاورة أيضا.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة وإخطار النيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية وإستكمال التحقيقات الأزمة حول الواقعة وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.