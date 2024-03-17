غيوم ونشاط لحركة الرياح ثاني أيام نوة الشمس الكبرى بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، تقلبات و أجواء شتوية باردة مع نشاط لحركة الرياح، وسجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى و 12درجة فى الصغرى .

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد ، تكون خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد أيضا .

ومتوقع اليوم أيضا نشاط رياه على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسط وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 17.