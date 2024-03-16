أول نوة فى رمضان.. الشمس الكبرى تضرب الإسكندرية بطقس بارد وأمطار خفيفة

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، اليوم أجواء شتوية باردة وهطول أمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة وسجلت الإسكندرية اليوم 19 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى .

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من انقلاب فى حالة الطقس بدءا من اليوم وحتى الأربعاء القادم ، حيث تضرب الإسكندرية نوة " الشمس الكبرى" بأمطار و رياح جنوبية شرقية مع انخفاض فى درجات الخرارة لتعود الأجواء الشتوية الباردة تسيطر على طقس الإسكندربة مرة أخرى وقبل مغادرة فصل الشتاء هذا العام .

و حذرت هيئة الارصاد الجوية من أن اليوم السبت تشهد السواحل الشمالية هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث ( 30% تقريبا)

واعتبارا من الأحد، تكون الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق ، حيث أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث ( 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة،مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وفى الاثنين ، أمطار متوسطة بنسبة حدوث ( 60% تقريبا)، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفى الثلاثاء ، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث (30% تقريبا) ، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

و تستمر تلك الأجواء الممطرة حتى يوم الأربعاء، حيث هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.