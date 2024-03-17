طلاب هندسة الإسكندرية يشكلون إفطارهم السنوي بتصميم يتضامن مع فلسطين

الإسكندرية أسماء على بدر

قام طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، بتصميم مبدع لم يخلو من ذكر القضية الفلسطينية نفذه إتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في تنظيم حفل الإفطار الجماعي لطلاب الكلية أمس تحت عنوان "إفطار هندسة 2024" على ملعب كلية الهندسة.

وصمم الطلاب مائدة الإفطار الجماعي الضخمة في أرض الملعب، على شكل رجل مرتديا الشال الفلسطيني، ساجداً لربه يسأل الله تضرعا، محاطاً بزينة شهر رمضان الكريم.

يذكر ان يحرص طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية على تنفيذ مصممات كل عام عام باشكال مختلفة على ارض الجامعة.