اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 01:53 م
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ضبط 10 مخابز لتهريبها 249 شيكارة دقيق مدعم للسوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 17 مارس 2024 12:44 م
ضبط 10 مخابز لتهريبها 249 شيكارة دقيق مدعم للسوق السوداء بالبحيرة دقيق- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 10مخابز، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم بلغت 249شيكارة دقيق مدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.
 
 
  
 
 
 
 
 






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