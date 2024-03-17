صحة الدقهلية: مناظرة 2970 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد من بينها 242 باطنة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 2970 حالات خلال الشهر الماضى.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 242 حالة باطنة , 424 بتخصص الجلدية و 204 حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 10 حالات حرجة ونحو 237حالة أطفال إلى جانب 85 حالة نساء وتوليد.

ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.