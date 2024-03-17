سفير مصر الأسبق بفلسطين: مصر نجحت في حشد موقف أوروبي لرفض اجتياح رفح

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أكد سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، السفير الدكتور أشرف عقل، أن مصر نجحت خلال القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة اليوم الأحد في حشد موقف أوروبي موحد رافض للخطط الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.



وقال السفير اشرف عقل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن القمة المصرية الأوروبية بعثت برسالة تحذير من اي اجتياح لمدينة رفح، لما لذلك من آثار كارثية ستعمل على مضاعفة الأزمة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بقطاع غزة، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال القمة من التوصل إلى توافقات مع الجانب الأوروبي فيما يخص التعامل مع الأزمة الراهنة بقطاع غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وبذل كافة الجهود الممكنة لدخول المساعدات إلى غزة بما يسمح بتخفيف وطأة الأزمة الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.



وأبرز أن مصر طالبت خلال القمة المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياته في الدفع تجاه إطلاق عملية سلام جادة وذات مصداقية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لافتاً إلى أنه لا سلام ولا أمن بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح أن الجانب الأوروبي أظهر دعمه للدور المصري الكبير فيما يخص التعامل مع الأوضاع داخل قطاع غزة، حيث يُعول الاتحاد الأوروبي على الجهود التي تبذلها القاهرة لمحاولة التوصل لاتفاق هدنة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



واختتم سفير مصر الأسبق لدى فلسطين تصريحه بالتأكيد على أن أوروبا تثمن عالياً جهود القيادة السياسية المصرية ومساعيها لاستعادة الأمن و الاستقرار بمحيطها ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

ه م غ