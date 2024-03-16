ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة ( OSPREYS ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 29 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 29300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29244 طن تشمل: 2000 طن اسمنت و 1928 طن رمل و5193 طن جبس معبأ و 4508 طن يوريا و15615 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57110 أطنان تشمل، 33684 قمح و 3650 خردة و 2455 حديد، و4851 ذرة و 8050 سكر و 4420 فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2048 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66459 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88458 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2429 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2960 شاحنة