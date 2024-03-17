اليوم السابع
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رئيس وزراء بلجيكا: استثمارات جديدة وفرص عمل.. وسنساعد مصر في التحديات

الأحد، 17 مارس 2024 06:07 م
رئيس وزراء بلجيكا: استثمارات جديدة وفرص عمل.. وسنساعد مصر في التحديات رئيس وزراء بلجيكا
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة، إن الاتحاد لديه شراكة استراتيجية ومهمة مع مصر، وسيقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل وسنساعد مصر في التصدي للتحديات .
 
وأضاف: مصر كانت ولا زالت شريكتنا في تأسيس وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ومن المهم جدا أن يكون هناك شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ستعمل على تحسين فرص الاستثمار بمصر، كونها تلعب دورا هاما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 






الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

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