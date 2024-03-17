رئيس إيطاليا يدعو لإنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط

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دعا رئيس ايطاليا سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأحد، إلى إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال ماتاريلا - خلال احتفال "يوم الوحدة الوطنية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية - "إن رياح الاستقلال والحرية التي مرت بأوروبا في القرون القليلة الماضية وجدت في طريق التكامل الأوروبي إطارا من الضمانات".

وأضاف: "نواجه تحديات لا تختلف عن تلك التي واجهناها في ذلك الوقت، إن حالة عدم الاستقرار المتزايدة والرهيبة في أوكرانيا والشرق الأوسط، تهدد بإشراك المجتمع الدولي برمته، ويجب أن تتوقف هذه الحروب حتى يتم استعادة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وبدورها، قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني "إن المؤسسات الإيطالية جددت التزامها بإيطاليا موحدة بشكل متزايد.. واليوم نحتفل بيوم الوحدة الوطنية، إنه يوم لتجديد التزامنا بإيطاليا موحدة بشكل متزايد، وللنظر إلى المستقبل بثقة، مدركين أنه يمكننا معًا التغلب على أي تحد وإطلاق أفضل طاقات أمتنا".