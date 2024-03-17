خيط الجريمة.. هكذا تسبب صيدلى في وفاة عامل بالمنوفية بـ"حقنة لعلاج البرد"

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

حالة من الإعياء الشديد وارتفاع درجة الحرارة أصابت عامل فى منطقة شبين الكوم بالمنوفية، قرر على إثرها التوجه إلى أقرب صيدلية، وبدأ الطبيب يسأله عن ما يشعر به لتحديد سبب الإعياء، فقرر إعطائه "حقنة لعلاج البرد"، وبعد حصول العامل المتوفى على العلاج عاد إلى المنزل لكن حدثت له مضاعفات فتوجه به شقيقه إلى عدة مستشفيات ولكن دون جدوى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

قرر شقيق العامل المتوفى تحرير محضر فى مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إدارى المركز لسنة 2023، ضد الصيدلى يتهمه فيه بالتسبب فى وفاة شقيقه بسبب العلاج الذى أعطاه له وتسبب فى صعوبة تناول المياه بعد المضاعفات التى لحقت به، وباستدعاء الصيدلى لسؤاله حول التهم الموجهة إليه أنكر، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة.

وقال الطبيب الشرعى بواقعة العامل المتوفى بعد أخذ حقنة للبرد خلال شهادته أمام المحكمة، إنه بإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، تأكد أن الوفاة نتجت عن مضاعفات من مرض ومتلازمة النخر البشروى النادر، نتيجة تعاطيه بعض العقاقير ذات الألوان الصفراء والبيضاء، والتى أدت إلى مضاعفات عند المجنى عليه ووفاته لاحقًا، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة للاستعلام من هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، عن أحقية الصيدلى بإعطاء أدوية ووصفات طبية من عدمه.