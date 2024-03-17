"تموين الفيوم": ضبط 22 شيكارة دقيق بلدي محظور بيعه بالأسواق

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بـ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم ، من ضبط 22 شيكارة دقيق بلدي محظور بيعه أو تداوله، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل أحد المحال التجارية، خلال حملة مكبرة بقرية تطون بمركز إطسا بالفيوم.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأشار، إلى التأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض.