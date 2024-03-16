ضبط 750 كيلو دقيق مدعم خلال حملة للتموين بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت إدارة التموين بقرية تطون بمركز إطسا، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط 25 شيكارة دقيق للمستهلكين، زنة الواحدة 30 كيلو جراما، بإجمالي 750 كجم، و250 علبة سجائر بدون فواتير، في حملة تموينية بالقرية.

وشدد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات.

وفى سياق آخر، كان محافظ الفيوم، افتتح السوق اليومي الدائم، بمنطقة الحادقة بجوار موقف دمو بمدينة الفيوم، والذي تم إنشاؤه كسوق حضاري مجمع لبائعي الخضر والفاكهة، بالجهود الذاتية، بهدف القضاء على السويقات العشوائية، وتجميع الباعة الجائلين داخل الباكيات المخصصة لهم، بعيداً عن الطرق الرئيسية، بما يُسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وتيسير حركة السيارات والمارة.