اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير دولية تحذر من انتشار الكبد الوبائي بمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد

الأحد، 17 مارس 2024 01:12 م
تقارير دولية تحذر من انتشار الكبد الوبائي بمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد نازحين
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت تقارير دولية من أنتشار التهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، حيث لجأ أكثر من 550 ألف سوداني فروا من النزاع في السودان المجاور لافته من تفاقم انتشار التهاب الكبد E بسبب سوء الصرف الصحي والنقص الشديد في المياه النظيفة في المخيمات المنتشرة في أنحاء مقاطعة واداي في تشاد. وفق موقع الأمم المتحدة للشؤون الأنسانية

ووفق إرنو مونديسير، المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في أدري: "بعد مرور عام على اندلاع الحرب في السودان، لا تزال محنة أولئك الذين لجأوا إلى تشاد وخيمة" مضيفا "هذا خطر صحي ليس فقط على اللاجئين ولكن أيضًا على المجتمعات المضيفة."

وأضاف: "بدون اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي وتعزيز حصول الناس على المياه النظيفة، فإننا نخاطر بأن نشهد زيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها وخسائر غير ضرورية في الأرواح" مؤكدا : "الوضع رهيب في جميع المخيمات".

ووفق التقارير الدولية ومع اقتراب موسم الجفاف، الذي يستمر عادةً من أبريل إلى مايو، ستؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الحاجة إلى المياه، بينما سينخفض ​​حجم طبقة المياه الجوفية المتاحة.

 

 







الأمم المتحدة

السودان

تشاد

لاجئين

مخيمات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة