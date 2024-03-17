تقارير دولية تحذر من انتشار الكبد الوبائي بمخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد

كتبت: هند المغربي

حذرت تقارير دولية من أنتشار التهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد، حيث لجأ أكثر من 550 ألف سوداني فروا من النزاع في السودان المجاور لافته من تفاقم انتشار التهاب الكبد E بسبب سوء الصرف الصحي والنقص الشديد في المياه النظيفة في المخيمات المنتشرة في أنحاء مقاطعة واداي في تشاد. وفق موقع الأمم المتحدة للشؤون الأنسانية

ووفق إرنو مونديسير، المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في أدري: "بعد مرور عام على اندلاع الحرب في السودان، لا تزال محنة أولئك الذين لجأوا إلى تشاد وخيمة" مضيفا "هذا خطر صحي ليس فقط على اللاجئين ولكن أيضًا على المجتمعات المضيفة."

وأضاف: "بدون اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي وتعزيز حصول الناس على المياه النظيفة، فإننا نخاطر بأن نشهد زيادة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها وخسائر غير ضرورية في الأرواح" مؤكدا : "الوضع رهيب في جميع المخيمات".

ووفق التقارير الدولية ومع اقتراب موسم الجفاف، الذي يستمر عادةً من أبريل إلى مايو، ستؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الحاجة إلى المياه، بينما سينخفض ​​حجم طبقة المياه الجوفية المتاحة.