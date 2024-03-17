اليوم السابع
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تسهيلات للحالات الإنسانية في مصلحة الجوازات

الأحد، 17 مارس 2024 12:22 م
تسهيلات للحالات الإنسانية في مصلحة الجوازات الجوزات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية برئاسة اللواء محمود قمرة مساعد وزير الداخلية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

 واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

 

 







مصلحه الجوزات

الاداره العامه للجوزات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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